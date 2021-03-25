Армяне в своем амплуа: теперь пытаются столкнуть Францию с Турцией

Координационный совет армянских организаций Франции (КСАОФ) выступил против строительства мечети в Страсбурге. Ранее мэрия Страсбурга проголосовала за выделение 2,5 млн евро на строительство мечети. Проект строительства мечети был предоставлен организацией Millî Görüş. Эта крупнейшая турецкая диаспорская организация в Европе, которая также активна в Австралии, Канаде и США.

КСАОФ отмечает, что Millî Görüş имеет тесные связи с турецкой политикой и видит в этом опасность. Организация призывает власти обратить внимание на этот факт.

Примечательно, что эта новость распространилась на фоне наметившегося потепления отношений между Францией и Турцией. Всего лишь день назад в интервью телеканалу France 5 президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что Париж считает Турцию важным партнером Европы в сфере безопасности и миграции и видит сигналы со стороны турецкого руководства к нормализации отношений.

Он также заявил, что замечает желание президента Турции вернуться к спокойным отношениям. При этом Макрон выразил уверенность, что с Турцией нужно вести диалог, чтобы она «не повернулась спиной в сторону большего религиозного экстремизма или негативного для нас геополитического выбора». Эксперты отмечают, что нынешнее интервью Макрона может оказаться знаковым для будущих отношений с Турцией.

И неожиданно на этом фоне местные армяне устраивают антитурецкий демарш, выступая против строительства мечети. Многим это может показаться случайным совпадением, но если провести экскурс в историю современной Франции, то можно убедиться, что это не первый случай, когда местные армяне провоцируют напряженность в турецко-французских отношениях.

Но в первую очередь КСАОФ не волнует имидж Франции, за которой закрепился исламофобский статус в мире. Помимо этого, местные армяне этим шагом поднимают волну протестов против граждан Франции, исповедующих ислам, нагнетая и так сложную конфессиональную ситуацию в стране.

Подобное поведение французских армян неудивительно с учетом действия проживающих в России их соплеменников. Армяне вне зависимости от страны проживания считают, что они в первую очередь граждане Армении. Соответственно эта позиция сказывается на их поведении, которое может идти вразрез с официальной политикой страны их гражданства. Армянское лобби пытается столкнуть Францию и Россию с Турцией, в то время как эти страны стремятся наладить тесную кооперацию по многим спорным вопросам. В связи с этим в европейских столицах уже стоит задаться вопросом – кто же противится установлению мира и стабильности?