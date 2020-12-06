Армяне перестали любить Пашиняна, но пророссийских кандидатов армяне не любят больше

В субботу 16 оппозиционных политических сил Армении, создавших «Движение по спасению родины», провели митинг на Площади Свободы в Ереване.

Единый кандидат от оппозиции на пост премьер-министра Вазген Манукян представил приоритетные действия и «антикризисные шаги нового правительства». Но главным требованием оппозиции на первом этапе стало выдвижение ультиматума премьер-министру Николу Пашиняну и его команде, что они должны уйти в отставку до полудня 8 декабря.

«Мы будем обсуждать два вопроса — день и час ухода Пашиняна, а также предоставление гарантий в том, что народ не предпримет физической расправы», — заявил представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян заявил, что если до указанного срока Пашинян и его команда не уйдут, то по всей Армении начнутся акции гражданского неповиновения.

Оппозиция специально озвучила требование возле правительственного особняка, «чтобы быть ближе к нему, чтобы он услышал глас народа». По словам дашнака, возможно, таким образом, Пашинян поймет, что его отставка является требованием народа.

«Если не уйдет до вторника, то мы сами его отстраним, и точка», – заключил он.

Однако, даже как сами отмечали митингующие, такое количество митингующих для того, чтобы свергнуть правительство недостаточно. Как отмечали армянские СМИ и соцсети,оппозиция не смогла собрать и 9 тысяч людей.

По данным армянских телеграмм-каналов площадь Свободы, на которой проходил митинг, вмещает не более 9 тысяч человек. Однако, даже по фотоотчетам митинга, то, что на митинг «свержения Пашиняна» пришло не особо много людей, было очевидно. Иными словами, 16 политических партий не смогли собрать каждая и по тысячу человек, что составило бы хотя бы 16 тысяч людей. Для сравнения — сам Никол Пашинян в 2018 году сверг Сержа Саргсяна, собрав вокруг себя 300 тысяч людей на улицах Еревана.

Данные показатели митинга — это однозначный провал армянской оппозиции и феномен Пашиняна либо же армянского общества, который еще придется изучать в научных социологических кругах. Для начала скажем, что для проигравшего лидера не подавать в отставку и уверенно сидеть в своем кресле, да еще и оппонировать своим противникам, требует особого таланта.

Понятно, что рейтинг Никола в Армении ниже плинтуса, но этот плинтус видимо, достаточен, чтобы уверенно сидеть на своем месте. При этом парадокс заключается в том, что армянское общество, которое его сейчас ненавидит, не выходит на массовые митинги. Данное парадоксальное явление может говорить только о трех причинах:

1) армянская оппозиция настолько дискредитирована и девальвирована, что даже Николу народ считает лучшим, чем они;

2) несмотря на проигрыш Пашиняна, какая-то часть общества, которая выступает за прозападный вектор развития, не хочет вновь возвращать пророссийскую элиту;

3) определенные геополитические силы, возможно ЕС, а возможно и в США, а возможно и западная диаспора поддерживают Пашиняна во власти.

Как бы то ни было, на сегодня однозначно лишь одно – единого мнения по поводу того, что Пашинян должен уйти – нет. Это было видно и по тому, как Владимир Путин по сути защитил Пашиняна, заявив, что «ни о каком предательстве не могло идти и речи». И в Кремле понимают, что сейчас к власти в Ереване рвутся деструктивные радикальные силы, которые могут сорвать соглашения, которые были подписаны 10 ноября. Тут речь идет прежде всего о репутации России как посредника. Россия не собирается подвергать риску свой геополитический успех ради кучки радикалов.

В этой мутной воде пытается кита поймать и президент Армении Армен Саркисян, который развел активную внешнеполитическую деятельность. Он активно проводит встречи с представителями армянской диаспоры, с лидерами третьих стран и, что самое важное, тоже активно выступает за отставку Пашиняна, причем открыто и громко. У последнего своя игра и он пытается подхватить инициативу для того, чтобы прозападный вектор не уходил с политического поля Армении.

Политический кризис лучше всего описал первый президент Армении Левон Тер-Петросян: «Вне зависимости от воли конфликтующих сторон эта борьба из-за любой провокации может перерасти в гражданскую войну. Это станет концом не только для Карабаха, но и для армянской государственности».

В условиях, когда армянское общество настолько поляризовано, можно говорить лишь одно – Пашиняну торопиться некуда. Да, народ его по понятным причинам перестал любить, однако пророссийских кандидатов армяне не любят больше. А Пашинян сейчас тянет время до инаугурации Байдена для того, чтобы заручиться поддержкой демпартии США и, таким образом, сохранить свою власть.