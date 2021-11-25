На территориях, на которых мы проводим работы по разминированию, встречаются и мины-ловушки. Такие мины замаскированы под различные предметы. Они кажутся безвредными, привлекают внимание необычным видом, но одно прикосновение к ним может привести к гибели.

Об этом командированному в Агдам корреспонденту Report сообщил операционный менеджер группы разминирования №2 Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Эхтирам Джафаров.

По его словам, операции по разминированию, начатые с января 2021 года, проводятся в основном в направлении Агдамского и Физулинского районов, в селах и поселках, а также на окраинах бассейнов с питьевой водой: «В нарушение норм международного гуманитарного права противник использовал запрещенные методы установки мин. Внутри и около водопроводных труб армяне установили небольшие мины, которые на первый взгляд кажутся какими-то необычными предметами, отчего и привлекают к себе внимание. Широкомасштабный процесс разминирования территорий продолжается, но мы просим граждан ни в коем случае не прикасаться к предметам на освобожденных от оккупации землях».