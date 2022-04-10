Войска Российской Федерации пытаются прорвать оборону подразделений ВСУ вблизи города Изюм и установить контроль над Мариуполем.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации по состоянию на 6:00 (7:00 по бакинскому) 10 апреля.

Отмечается, что противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных сил Украины вблизи города Изюм, установить полный контроль над Мариуполем. Также оккупанты пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений на Николаевском направлении.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов. Перемещает дополнительные подразделения в район города Изюм с целью осуществления усиления группировки на указанном направлении. (unian.net)