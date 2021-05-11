Армия Израиля уничтожила 13-этажный жилой дом в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла ракетный удар по 13-этажному жилому дому в Газе, в результате строение полностью обрушилось. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, до нанесения ракетного удара военные Израиля по разным каналам предупреждали жителей дома, что им следует эвакуируется. После этого ракета малой мощности поразила крышу строения, что стало последним предупреждением перед тем, как здание поразила ракета в большой мощности.

Издание отмечает, что пока не ясно, почему армия Израиля нанесла такой удар. (Газета.Ру)