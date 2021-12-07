В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая во время посещения Губинского района, потребовал у Армении назвать конкретную дату по открытию «Зангезурского коридора».

«Я говорил, пусть назовут нам дату, когда покинут наши земли, и мы готовы остановиться в тот же миг. Сегодня я говорю то же самое. Пусть назовут нам дату, когда откроется Зангезурский коридор, и тогда никаких проблем не будет. Поэтому считаю, что и руководство Армении, и общественность, население Армении должны понять это. Мы добились, добиваемся и добьемся желаемого. Хорошо бы, чтобы этот вопрос был решен конструктивно путем переговоров и взаимопонимания. Потому что Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру волю, силу и единство нашего народа», — заявил глава государства.

Армения сразу после этого начала жаловаться на свою «горькую судьбу» разным международным организациям, вспомнила Устав ООН, на который плевала в течение 30 лет.

Армения призывает Россию, Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совет Безопасности ООН и Минскую группу ОБСЕ обратить внимание на заявления Азербайджана, в которых содержится угроза территориальной целостности и суверенитету страны. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении армянского МИД.

«Армения обращает внимание своего основного партнера по безопасности РФ, ОДКБ, Совбеза ООН, стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ и всего международного сообщества на то, что Баку продолжает прибегать к воинственной риторике и угрожать применением силы, делая заявления, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Армении, в нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе Устава ООН», — отмечается в тексте.

МИД Армении также подчеркивает, что Баку своей риторикой подрывает усилия рабочей группы, куда входят вице-премьеры Армении, России и Азербайджана, по открытию региональных коммуникаций. «Провокационные заявления Баку препятствуют работе трехсторонней рабочей группы, которая обсуждает перечень мер и график открытия дорог, восстановления автомагистралей, железных дорог в регионе», — отмечается в заявлении.