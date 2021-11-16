Подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию против нашей страны на участках госграницы в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Как сообщает Минобороны, 16 ноября около 11.00 часов армянские военные подразделения начали внезапную военную операцию с целью захвата высот на этом направлении государственной границы и занятия более выгодных позиций.

В дополнение к погранично-боевым позициям, расположенным в Басаркечярском районе и Гаракилсе, армянские военные подразделения, сосредоточившие живую силу, военную и специальную технику, атаковали боевые посты Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском и Лачинском районах.

Противник вел интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра,нанося урон нашим боевым постам. В результате, по предварительным данным, были ранены двое военнослужащих Азербайджанской Армии. Им была оказана немедленная первичная медицинская помощь. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

С целью предотвращения боевой активности вооруженных сил Армении, соединения и силы, расположенные на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, провели срочную операцию. В первую очередь было ограничено движение противоположной стороны, был нанесен ущерб ее силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были разоружены и задержаны, большое количество оружия различного калибра, а также большое количество боеприпасов были изъяты в качестве трофеев.

Наступление армянских воинских подразделений, стремившихся добиться краткосрочного преимущества путем широкомасштабной провокации, потерпело полный крах с оперативно-тактической точки зрения, и очередная попытка официального Еревана совершить провокацию завершилась неудачей.