Армения собирается воевать до последнего армянина – Их не спасет даже чудо

Любая война ведется одновременно на нескольких фронтах: непосредственно на поле боя, на дипломатическом фронте и на информационном. Именно в этих трех стратегических направлениях та или иная сторона должна побеждать.

Армянская сторона проигрывает на поле боя, но отчаянно не сдается и не фиксирует свое поражение на информационном поле, тем самым дезориентирует свое население. Таким образом, они пытаются спасти последние остатки армянского боевого духа, а с другой стороны, якобы, ввести в заблуждение азербайджанскую сторону, которая тоже волей-неволей читает перлы армянских СМИ.

Но против фактов не попрешь. Армянские СМИ все еще «воюют» на фронтах Физули и «контролируют» Гадрут, а в реальности бои идут за взятие Лачина, Агдере и Ходжавенда.

Если все пойдет такими же темпами, а скорее всего так и будет, то недалек тот день, когда доблестная армия Азербайджана войдет в Шушу и Ханкенди. После освобождения всех территорий вполне вероятно, что война уже будет партизанской, но еще ни одна партизанская война не имела успеха без поддержки извне, и дни Араика и его банды будут сочтены.

Кольцо вокруг сепаратистов сжимается с каждым днем, а ложь армянской пропаганды становится еще изощрённее и агрессивнее. При этом нужно отметить сразу несколько факторов. Во-первых, с первого дня конфликта Минобороны и Азербайджана, и Армении предоставляли СМИ видеокадры с места ведения боев. Война продолжается чуть меньше месяца, азербайджанская сторона также продолжает показывать видеокадры уничтожения вражеской техники и живой силы, а «фильмы» вражеской минобороны прекратились. Видимо им больше нечего снимать, кроме своих потерь и бегства армянской армии.

Во-вторых, даже самые нейтральные аналитики, СМИ и прочие институты, которые вплотную интересуются сводками из прифронтовой зоны с обеих сторон, перестали доверять армянским СМИ и даже официальным источникам. Ложь завела их самих в тупик, и сейчас уже сообщения армянских источников о войне нужно еще семь раз проверять.

Что касается российских военкоров, которые с первых дней войны находились в оккупированном Ханкенди, они бежали оттуда, последними уходили Семен Пегов и Саша Коц. Тут может быть два варианта: 1) Либо уже нечего снимать, и все кадры Пегова, Коца и других фейкометов будут говорить о плачевности ситуации армянской стороны, либо же они поняли, что там уже для них небезопасно.

2) Вполне вероятно, что российским СМИ дали указание, что пора покинуть фронт, и этот конфликт уже неактуален для России. Кстати, нужно добавить, что сейчас российские ТВ вернулись к своим традиционным темам, таким как: Украина, противостояние с Западом, Ближний Восток, китайская угроза, Европа, и только в контексте вспоминается карабахский конфликт. Это тоже определенный показатель спада интереса.

Наблюдается изменение тенденции и в западных СМИ. В самом начале конфликта западные СМИ в самой агрессивной форме нападали на Азербайджан. Но потом эта тенденция постепенно начала меняться, особенно это заметно по французским СМИ. Вначале они давали исключительно «армянскую правду», но затем постепенно, чтобы восстановить свою репутацию и не терять объективность, они начали освещать и удары по Гяндже. Мир увидел, что руководство Армении – далеко не такое демократическое, пушистое и мирное, а имеет все задатки терроризма.

Ну, и конечно, нельзя не проследить за развитием событий на дипломатическом треке. 11 октября состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Байрамова и Мнацаканяна в Москве, после 11 часов обсуждений, стороны пришли к перемирию, которое было нарушено армянской стороной через 3 часа ударами по Гяндже. Перемирие, которого добился министр иностранных дел РФ Лавров, «вылетело в трубу» благодаря военно-политическому союзнику России Армении.

Затем за дело взялся президент Макрон, и после телефонных разговоров 17 октября с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении, вновь было достигнуто перемирие, но и тут армянская сторона показала себя с не лучшей стороны.

Сегодня должна состояться встреча Госсекретаря Майка Помпео по отдельности с Мнацаканяном и Байрамовым. Скорее всего, стороны придут к какому-то дежурному перемирию, но уже сейчас нет никаких сомнений, что армянская сторона в той или иной форме нарушит и его. Нарушает она не потому, что ей нравится быть битой на поле боя, а потому что армяне не потеряли надежду выбить армию Азербайджана с тех или иных направлений.

Война постепенно подходит к концу. Никол Пашинян и его дружки-террористы в Карабахе собираются воевать до последнего армянина, и заявляют, что ни о какой капитуляции не может быть речи. Если обратить внимание на заявления Пашиняна, то можно понять, его уже никакой психиатр его не спасет: от создания женского батальона, до необходимости тотальной войны, от «…отсутствия дипломатического решения конфликта до готовности решать конфликт мирным путём», и даже решимости легализовать однополые браки, если страны ЕС признают Нагорный Карабах частью Армении… Становится ясно — это уже агония.

Напротив, президент Азербайджана ведет последовательную политику и заявления делает в соответствии с военным положением на поле боя. Причем нужно сказать, что именно выдержанность и стойкость президента поменяла ход битвы и на дипломатической арене, и на поле боя. Сегодня, когда все понимают, что война для армян проиграна, и западные страны, и даже Россия, делают дежурные заявления, чтобы не обидеть Армению, при этом фиксируют: а) победу Азербайджана; б) справедливую позицию Азербайджана в этой войне. Таким образом, Армения тотально проигрывает по всем основным фронтам, и даже чудо их не спасет.