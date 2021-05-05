Армения приговорила «сирийских наемников» к пожизненному заключению и разоблачила сама себя

Обвинив Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны в использовании «сирийских наемников», Армения тщетно пыталась доказать всему миру этот высосанный из пальца «факт». В ход шли якобы радиоперехваты переговоров азербайджанских военнослужащих, сомнительного характера видеоматериалы и публикации проармянских журналистов. Для пущей «достоверности» армянская армия «пленила» двух наемников. Армянская пропаганда преподнесла их как Мухраба Мухаммада аль-Шхери и Юсефа Алабеда Аль-Хаджи.

4 мая суд общей юрисдикции Сюникской области Армении «приговорил» Мухраба Мухаммада аль-Шхери и Юсефа Алабеда Аль-Хаджи к пожизненному сроку.

Согласно «обвинительному заключению, оба сирийца, не являющиеся гражданами Азербайджана, не проживающие постоянно на его территории, не входящие в личный состав Вооруженных сил Азербайджана, являющиеся гражданами Сирии, участвовали в войне в составе организованной группы, получая за это материальную компенсацию».

О том, что оба вышеупомянутых лица являются боевиками Рабочей партии Курдистана (PПK) было заявлено азербайджанской стороной еще осенью прошлого года. Так, в приведенном видео «плененный сирийский наемник» Мухраб Мухаммад аль-Шхери рассказывал о своей вербовке якобы в Сирии. По словам помощника президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмета Гаджиева, представленное минутное видео с «пленённым сирийским наемников» на самом деле является склейкой кадров. В результате лингвистической экспертизы голоса допрашиваемого было установлено, что человек, представленный на видео, является, предположительно, курдом из Сирии, говорящим на арабском языке со специфическим акцентом.

То же самое можно сказать и о Юсефе Алабеде Аль-Хаджи. В соцсетях были продемонстрированы видеокадры, на которых «плененный» Юсуф Аль-Абеда Аль-Хаджи сидит в окружении вооруженных лиц, которые скандируют лозунги на курдском и армянском языках. При этом, Юсеф Алабеда Аль-Хаджи держит в руках флаг самопровозглашенного Курдистана.

Теперь же не добившись международного ажиотажа посредством «свидетельств» курдских террористов, выдаваемых за сражавшихся на стороне Азербайджана сирийских наемников, Армения решила устроить над ними «суд». Примечательно, что этот «суд» длился всего один день, и почему-то он шел в Сюникской области Армении. Если «сирийские боевики» были «взяты в плен» на территории марионеточного режима, созданного на оккупированной азербайджанской территории, то почему их не стали судить сами карабахские сепаратисты?

Ведь на протяжении многих лет в Ереване утверждали о самостоятельности режима карабахских сепаратистов, уверяя, что Армения всего лишь обеспечивает «политическое признание Карабаха». А сейчас вдруг некогда заявлявшее о том, что карабахские сепаратисты являются «стороной» нагорно-карабахского конфликта правительство Армении решило судить «сирийских наемников» в Сюникской области. Даже в этом судебном фарсе Армения разоблачает сама себя.