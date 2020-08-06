Армения ограничила вещание российских телеканалов

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских телеканалов в общественном мультиплексе, сообщили в пресс-службе армянского лидера, передает РИА Новости.

Закон «Об аудиовизуальных медиа» был принят национальным собранием (парламентом) Армении во втором и окончательном чтении 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

Решение вступит в силу через десять дней после официального опубликования.