Армения и Россия имеют тесные экономические связи, но Ереван не помогает Москве обойти западные санкции. Об этом заявил глава армянского кабмина Никол Пашинян в интервью чешской газете Respekt.

«Там, где есть возможность, мы с радостью идем навстречу российскому спросу. Санкции — наша красная линия. И мы говорим это очень четко России: мы не хотим навредить вам, но мы не можем позволить себе попасть под санкции. Здесь нет никакого секрета», — приводит его слова агентство Armenpress.

Глава правительства также отметил, что после событий в Украине логистические цепочки грузоперевозок нарушились или не функционируют, многие товары, которые поставлялись напрямую в Россию, сейчас идут туда через Армению, Казахстан и другие страны.

«Например, напитки, не подпадающие под санкции, — не проблема. До февраля 2022 года они шли через Польшу и Белоруссию, теперь идут через Армению. Речь идет не только об изменении маршрутов, большинство европейских перевозчиков отказываются от прямого сотрудничества с российским рынком. А российские перевозчики не могут доставить их в Польшу. Таким образом, были созданы совершенно новые логистические маршруты, в том числе через территорию Армении», — добавил он.