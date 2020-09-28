Армения назвала условие применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

Ереван применит «Искандеры», если Турция начнет использовать в Нагорном Карабахе самолеты F-16, пока же для ликвидации турецких беспилотников достаточно имеющихся на вооружении систем ПВО, заявил РИА Новости посол Армении в России Вардан Тоганян.
Армения в 2016 году стала первым зарубежным партнером Москвы, получившим данный оперативно-тактический комплекс.
«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры». То есть вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности», — заявил агентству Тоганян.
По его словам, пока еще до этого не дошло. Посол подчеркнул, что для ликвидации турецких и азербайджанских беспилотников используются системы ПВО. «Они их сбивают, пока наши системы справляются», — сказал дипломат.