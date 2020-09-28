Армения назвала условие применения «Искандеров» в Нагорном Карабахе

«Неоднократно заявляло военное руководство, что в случае, если нависнет дамоклов меч в виде турецких F-16 над народом Нагорного Карабаха, все меры будут предприняты, в том числе и «Искандеры». То есть вооруженным силам Армении придется использовать весь свой арсенал для обеспечения безопасности», — заявил агентству Тоганян.