Армения нарушила режим прекращения огня на государственной границе

Подразделения армянских вооруженных сил вновь подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Начиная с ночи с 7 ноября до 05:00 утра 8 ноября позиции наших воинских подразделений, расположенных в Товузском, Кедабекском и Дашкесанском районах Азербайджана периодически обстреливались противником со стороны Бердского, Чамбаракского и Варденисского районов Армении.

| 2020-11-08T09:04:43+04:00 8 ноября 2020, 09:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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