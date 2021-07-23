Заявление президента Азербайджана о том, что Зангезур -исторически территория Азербайджана является обоснованным, сказал # политолог Ризван Гусейнов.

«В течении десятков лет мировое сообщество вполне нормально воспринимало армянские претензии на территорию Азербайджана. Нас усиленно убеждали, что у армян есть исторические права на определённые территории Азербайджана, поскольку они здесь проживали. При этом они ссылались на международное право и различные резолюции, которые обосновывают право народов на самоопределение, а значит с таким же успехом и азербайджанский народ может претендовать на возвращение на свою родину на территории Армении вплоть до права на самоопределение там», — считает Гусейнов.

Аналитик также добавил, что поскольку все еще нет мирного соглашения, Армения и Азербайджан находятся в состоянии войны и не признают территории друг друга.

«До сих пор армянские вооруженные формирования находятся на территории Азербайджана в Карабахе. Поэтому и Азербайджан имеет полное право держать своих военных там, где нужно, в том числе и в Армении», — добавил он.

По словам эксперта, Армения может спасти свою государственность на Южном Кавказе, разблокировав все коммуникации, в том числе Зангезурский коридор, и обезопасить свое существование, подписав мирный договор с Азербайджаном.

«Это есть программа минимум, которая будет выполняться, хотят этого в Ереване и в некоторых европейских столицах или нет», — считает эксперт.

Политолог также добавил, что до сих пор мало кто серьезно осознает итоги заявления от 9 ноября и трехстороннего соглашения от 11 января 2021 года.

«Фактически в этих документах отражен весь масштаб победы Азербайджана в 44-дневной войне. В основном все говорят о военно-политической победе, но, пожалуй, не менее важной победой является геополитическая и геоэкономическая победа Азербайджана, которая обернулась гегемонией во всем регионе Южного Кавказа. Сейчас идет притирка и согласование итогов этой победы с теми, кто был против нее изначально. Речь идет о Франции и некоторых стран ЕС», — резюмировал он.