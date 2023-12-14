Армения готова предпринять действенные и конкретные шаги по открытию коммуникаций в регионе.

Как передает АПА со ссылкой на «Спутник Армения», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване на министерской встрече развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«Более 30 лет границы Армении с Турцией и Азербайджаном закрыты, и сегодня мы много говорим и обсуждаем возможности разблокирования транспортных коммуникаций в регионе», — сказал Пашинян.

По его словам, подходы Еревана по открытию транспортных коммуникаций отражены в концепции «Перекресток мира».

Пашинян подчеркнул, что Армения готова восстановить действовавшие в прошлом железнодорожные коммуникации с Азербайджаном: «В частности, на северном направлении речь идет о дороге, которая свяжет Газах с Тавушской областью Армении, а на южном — о ветке, которая, помимо прочего, свяжет западные районы Азербайджана с Нахчываном».