Армения тверда в намерении по продвижению мирной повестки и продолжит свое конструктивное участие в мирном процессе.

Как передают армянские СМИ, об этом заявил президент Армении Ваагн Хачатурян в ходе совместного заявления со своим грузинским коллегой Михаилом Кавелашвили в Ереване.

Хачатурян напомнил, что текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном согласован и готов к подписанию. По его словам, армянская сторона надеется, что сможет установить всеобъемлющий мир с Азербайджаном.

«Армения высоко ценит усилия Грузии, направленные на укрепление стабильности и безопасности на Южном Кавказе, а также поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем инициативы Грузии по созданию платформ трехстороннего сотрудничества и ценим роль Грузии в поиске путей сотрудничества и реализации совместных экономических проектов», — сказал он.