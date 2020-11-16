Армения и «утиный тест»: кто его не прошел?

Есть известный тест на очевидность происходящего, также именуемый «утиным тестом». Он гласит, что если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка. Данный тест, увы, никак не работает в случае с Арменией, которая все глубже погружается в болото внутриполитического противостояния.

Вовсю уже пахнет гражданской войной, причина которой очевидна — премьер-министр РА Никол Пашинян из последних сил цепляется за власть, устроив уже тотальные репрессии против своих политических оппонентов, которые выглядят как диктатура, которые реализуются в полном соответствии с канонами диктатуры и потому, вероятнее всего, являются диктатурой.

Но, по странному стечению обстоятельств, такой очевидный вердикт происходящему в РА не выносят те, кто привык видеть в глазу Азербайджана соломинку, десятилетиями на замечая бревна в глазу Армении. В частности, все эти годы давление оказывалось на Азербайджан, который был жертвой оккупации, а не на Армению, которая оккупировала 20% территорий нашей страны. Да, были приняты резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, а также ряда иных влиятельных международных организаций, в которых черным по белому было прописано требование о безоговорочном выводе всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Но официальный Ереван откровенно игнорировал все это, не получив за подобное поведение санкций.

Более того, армянская сторона строила бункеры и прочие сооружения такого рода даже на территориях, которые не входили в состав так называемой «НКР», являясь, согласно армянской трактовке, «поясом безопасности». И никто, никакая Минская группа ОБСЕ и входящие в ее состав страны, не ЕС, не ПАСЕ, не Госдеп США не высказали своей «глубокой озабоченности» на сей счет. Не говоря уже о реальном давлении на официальный Ереван.

В итоге, Азербайджан вернул оккупированные территории силовым путем, принудив агрессора к миру и вынудив его выводить свои войска и своих граждан с освобожденных нашей армией территорий. Поразительно, но сейчас мы уже видим попытки Франции и США воспрепятствовать всему тому, что прописано в резолюция ООН. В Париже, в первую очередь, активно ободряют действующую армянскую власть, обещая ей помощь в срыве установления справедливого мира в нашем регионе.

Эта поддержка извне и придает сил и наглости Пашиняну, который совершенно открыто и самоуверенно проводит политику террора по отношению к оппозиции. О том, что под следствием находятся два экс-президента РА Роберт Кочарян и Серж Саргсян даже как-то напоминать неудобно. Потому, что Пашинян умудрился настроить против себя практически всех.

«В результате произвольных действий правоохранительных органов лидеры политической оппозиции и многие представители общественности подвергаются преследованиям и массовым задержаниям. В стране фактически установлена диктатура», — говорится в заявлении 17 партий, требующих отмены военного положения в РА. И они правы. Это подтверждают и последние заявления Пашиняна.

«Просмотрел с десяток видео с передовой сегодня. Парни, вы правы. Жду вас в Ереване. Для окончательного решения вопросов с теми, кто скулит под забором. Горжусь вами». Эту запись на своей странице в фейсбук премьер-министр Армении оставил вчера ночью. Произошло это после того, как суды Армении отменили решения следственных органов о привлечении к уголовной ответственности лидеров оппозиции.

Армянские оппозиционные обозреватели уже высказали убежденность, что потерпев крах в борьбе со своими политическими противниками в судебных инстанциях, глава армянского правительства призвал в Ереван верные себе войсковые части. Возмутился и омбудсмен Армении Арман Татоян. Он осудил заявление премьер-министра Никола Пашиняна, сказав, что оно может спровоцировать гражданскую войну.

Бегут от Пашиняна и его вчерашние, в буквальном понимании этого слова, соратники. Депутат фракции «Мой шаг» Национального собрания РА Лусине Бадалян заявила о выходе из правящей партии. О сложении депутатских полномочий заявила депутат от «Моего шага» Гаяне Абрамян, другая депутат от правящей фракции Тагуи Товмасян объявила о выходе из нее. Депутат «Моего шага» заявила о намерении сложить мандат. В отставку подал и глава аппарата вице-премьера Армении Тиграна Авиняна — Вараг Сисерян. Ранее стало известно о том, что заместитель министра окружающей среды Армении Ирина Капланян подала в отставку, сообщили армянские СМИ со ссылкой на ее Facebook.

«Если из носа какого-либо оппозиционера, какого-либо судьи, кого-либо пойдет кровь, то полную ответственность за это несут Никол Пашинян и другие лица в его политической команде», — заявил известный правозащитник Рубен Меликян. По его словам, в последнем заявлении Н.Пашиняна, призвавшего армию из Карабаха в Ереван, содержится основание для возбуждения уголовного дела по 3-й части 222 статьи (бандитизм) Уголовного кодекса РА.

Казалось бы, перед нами огромная куча явных свидетельств того, что тот, кого армянский народ привел с улицы во власть, оказался в итоге диктатором, устроившим террор против своих политических оппонентов. Но, ведущие мировые державы, на словах так обеспокоенные состоянием демократии, молчат. Нет ни слова и от различных международных правозащитных организаций. Набрали в рот воды и ведущие мировые СМИ, журналисты которых так легко и просто спешат обвинять Азербайджан по надуманным поводам, по сути выступая в роли прокуроров. Они делают вид, что в Армении ничего страшного не происходит. Они игнорируют тест на очевидность. Чем доказывают свою предвзятость, необъективность. Со всеми вытекающими из этого последствиями.