Армения готовится к защите Еревана — Делать нечего, сеем панику?

Весьма необычную новость, наводящую на размышления, опубликовали армянские СМИ. Их Минобороны вынесло на общественное обсуждение законопроект, которым определены отношения, связанные с созданием, управлением и набором ополченцев в городе Ереван. Об этом сообщила на своей странице Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Законопроект продиктован необходимостью придать вопросу обороны Республики Армения всеобщее и всенародное значение, дать достойный отпор любым посягательствам вероятного противника посредством создания и организации системы ополчения на добровольной основе», — написала Степанян.

Как отмечается в обосновании законопроекта, «сегодня участие каждого гражданина в обороне Республики Армения используется не в полной мере, несмотря на наличие угрозы вооруженного нападения на Республику Армения или военных действий».

Его авторы утверждают, что «исследование потенциальных боевых действий противника показывает, что центр тяжести боевых действий может быть смещен вглубь страны за счет широкого использования диверсионных, террористических, разведывательных или специальных операций, а также просочившихся групп вражеских сил. Чтобы противостоять им, нейтрализовать и уничтожить их, необходимо создать группировку сил под совместным руководством, мощную в мире силу, которая сможет надежно защитить территорию, население, ключевые объекты и инфраструктуру от возможных действий противника».

Как вообще можно квалифицировать этот бред? Это же по сути некое нагнетание панических настроений. Под потенциальным противником очевидно подразумевается Азербайджан. И продавливается мысль, явно ложная, что Азербайджан стремится к вторжению вглубь Армении. Хотя ведь Баку четко и на протяжении уже десятилетий обозначает свою позицию на случай возобновления боевых действий — только освобождение своих оккупированных территорий — сама Армения Азербайджан никак не интересует. Получается, Минобороны Армении прямо дезинформирует собственное население. Естественно, возникают вопросы — зачем и почему?

Вот как ответил на них # политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Эти действия говорят о том, что в Армении — на протяжении последних лет особенно — активизировался процесс, связанный с формированием в обществе не только образа врага в лице Азербайджана и Турции, но и с созданием иллюзий о необходимости появления полувоенного общества. Мысль сама не нова, еще Серж Саргсян в одном из своих публичных выступлений говорил о том, что армянскому обществу следует готовиться к длительному существованию во вражеском окружении, и поэтому надо создавать общество, готовое к отражению вражеских атак.

Вот Пашинян, видимо, и решил институционализировать этот процесс. Придать ему законодательную основу. Вот эти действия по созданию легитимных механизмов для формирования полувоенного общества начинаются сегодня.

Мировая практика свидетельствует, что обычно такого рода процессы приводят к милитаризации государства, к обществам, находящимся в перманентной напряженности, готовности к войне. Это очень тревожный сигнал. Поскольку любые подобные действия приводят к очень негативным последствиям в международном плане.

Был такой известный советский фильм «Если завтра война». Вот все, что сейчас происходит в Армении, можно охарактеризовать этим емким выражением. Правда, вот эта перманентная готовность отвлекает значительные силы и средства от мирной жизни и создает в Армении неадекватные нормы общественного поведения.

Мобилизационный ресурс армянской армии достаточно низкий и в данном случае политические элиты создают такую базу для повышения мобилизационного потенциала.

Все это конечно создает нервозность в армянском обществе, поскольку подобного рода действия подразумевают создание каких-то дополнительных структур, отработку каких-то конкретных действий, учений среди гражданского населения.

А дело-то в том, что никто на Армению нападать не собирается, агрессивных планов в ее отношении не вынашивает. И вот такая сюрреалистическая ситуация еще больше загоняет армянское общество в положение заложника агрессивной политики армянских элит. А те эксплуатируют эту тему «вражеского окружения», и таким образом пытаются манипулировать общественным сознанием.

Надо сказать, что не исключается и создание бомбоубежищ в городах Армении, как это практиковалось в советское время. Возможны принудительные учения по гражданской обороне. Все это было понятно в годы до и во время Второй Мировой, но о чем сейчас-то можно говорить? О какой отработке каких-то действий в отношении Армении?

Это все плод больного воображения правящей элиты. И достаточно плачевного состояния внешней политики страны. Вместо того, чтобы налаживать диалог с соседями, искать возможность продуктивного сосуществования, армянские политические лидеры упражняются в этих бессмысленных действиях.