«Хорошо известно, что отрицание премьер-министром Армении присутствия вооруженных сил Армении на территории Азербайджана не совпадает с заявлениями других должностных лиц Армении, находящихся в его непосредственном подчинении, и с заявлениями Министерства обороны о том, что вооруженные силы все еще не выведены».

Как сообщает АПА, об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на вопрос СМИ о заявлениях, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном в ходе заседания правительства.

«Мы хорошо помним, что, несмотря на все факты, армянская сторона утверждала, что ее войска не оккупировали Азербайджан в течение 30 лет. Беспочвенность всех этих утверждений Армении неоднократно была доказана, а резолюции Совета Безопасности ООН требовали безоговорочного и немедленного вывода армянских войск. Армянская сторона должна полностью вывести свои силы с территории Азербайджана в соответствии с трехсторонним заявлением. Армянская сторона должна отказаться от своих территориальных претензий к Азербайджану», — говорится в сообщении МИД.