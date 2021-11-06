Прошел уже почти год с момента подписания трехстороннего заявления между Азербайджаном, Арменией и Россией по Карабаху. В итоге Второй Карабахской войны в регионе Южного Кавказа сложилась новая геополитическая реальность, которая кому-то выгодна, а кому-то нет. Однако результат такой, какой он есть, и поменять в ближайшем будущем эту реальность видится крайне невозможным.

О сложившихся после окончания Отечественной войны новых геополитических реалиях в регионе рассказал в интервью # глава информационно-аналитического портала PolitRus Виталий Арьков.

— Прошел ровно год с окончания войны. К каким геополитическим итогам вторая карабахская война привела? Какую картину сейчас мы имеем в регионе Южного Кавказа?

— Вторая Карабахская война и остановившее ее мирное посредничество России изменили не только начертания границ в регионе, они изменили расстановку сил. Нет сомнения в укреплении Азербайджана как вышедшего победителем в рассматриваемом военном столкновении. Также очевидны значительные бонусы для России и Турции. Проигравшими считаются Армения и Иран, в первую очередь ими самими. Хотя, на самом деле это далеко не так: и Ереван, и Тегеран также могли бы извлечь выгоду для себя из новой геополитической действительности, однако они не желают этого делать, предпочитая носиться с неосуществимой на практике идеей возвращения status quo ante bellum.

Если вынести за скобки многочисленные человеческие жертвы, первопричина появления которых – преступные политические игры руководства страны, то Армения даже выиграла от потери оккупированных ею ранее азербайджанских земель. Захват чужой территории не привел Армению к процветанию – напротив, грамотно выстроенные ответные экономические и дипломатические действия Азербайджана и его союзницы Турции привели к тому, что Армения стала одной из наиболее отсталых стран Европы, население которой разбегается по всему миру.

И сейчас, при условии следования пунктам трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, Армении предоставлен реальный шанс на выход из тупика истории.

— Какие страны понесли наибольшие потери в результате сложившегося положения?

— Правда в том, что Баку и Анкара (да и Тбилиси с Тегераном) не хотели бы получить в лице Еревана нового регионального лидера – каждый имеет к этому свои претензии. Однако также правда, что соседи совершенно не в восторге от перспективы скатывания Армении к территории с неуправляемыми процессами, откуда исходит криминальная или даже террористическая угроза. Поэтому заявления Баку и Анкары о желании видеть Ереван активным участником многих региональных и трансевразийских проектов не лишены искренности.

Впрочем, как и расчета – включение территории Армении в те же транспортные коридоры снижает затраты и увеличивает прибыль. Определенная часть которой достанется, конечно, и Армении, если ее власти будут рассуждать здраво и дальновидно, начинать переговоры в экономической плоскости (используя для этого в т.ч. формат трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров), а не цепляться шизофренически за утопию о создании «Великой Армении» путем захвата земель у соседей. Именно захвата чужих, а не возвращения своих – в этом принципиальная разница с тем же Азербайджаном.

К тому же, благодаря усилиям России, Армения сохранила за собой небольшую часть Карабаха. Да, это международно-признанная территория Азербайджана, но пока там проживают преимущественно этнические армяне, де-факто оспариваемые земли остаются за управлением Армении. Присутствие же там российских миротворцев позволит провести поэтапную демилитаризацию, укрепить стабильность, создавая условия для возможного мирного возращения азербайджанских беженцев и их потомков.

— Что вы можете сказать о роли и влиянии Турции в регионе Южного Кавказа?

— Конечно-же, нужно отметить и важную роль Турции в этом процессе, представители которой обеспечивают исполнение пунктов трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года с азербайджанской стороны, поскольку эмоции еще не улеглись и присутствует определенная угроза человеческого фактора среди военных Азербайджана.

Успешная работа мониторингового центра в зоне бывшего Карабахского конфликта является примером для российско-турецкого взаимодействия по локализации и других «горячих точек».

Отдельное направление – детальная проработка направлений сотрудничества в новом перспективном формате «3+3», позволяющем получить действенное сопряжение с ОДКБ и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), проявляющим серьезную заинтересованность.