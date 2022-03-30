В малоприметном провинциальном городке России – Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) в мае 2019 года состоялось открытие второй очереди мемориального комплекса «Воинская слава». Вторая очередь мемориала представляет собой гранитную стену с бронзовым барельефом, сюжет которого посвящен памяти воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга за пределами Отечества.

Отметим, что решение о строительстве мемориала «Воинская слава» в Югорске было принято в апреле 2014 года. Идея принадлежит генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Югорск» Петру Созонову. В ходе общественных слушаний инициатива была поддержана администрацией города Югорска, городским советом ветеранов, представителями общественных организаций «Взлет», «Боевое братство», «Союз ветеранов Афганистана» и молодежью города.

Первая очередь мемориала «Воинская Слава», посвященная подвигу советского народа в Великой Отечественной войне, была открыта 8 мая 2015 года, накануне 70-летия Дня Победы. А вторая очередь мемориала представляет собой гранитную стену с бронзовым барельефом, сюжет которого посвящен памяти воинов-интернационалистов России, погибшим в ходе локальных войн.

Самое примечательное в этой части мемориала то, что там есть название таких стран, как Азербайджан и Армения. По задумке авторов мемориала российские военнослужащие выполняли интернациональный долг и в этих странах. При этом рядом с названием Азербайджана приводятся даты — 1992-1995 годы, а Армении – 1992.

Эти даты попадают на период Первой карабахской войны между Азербайджаном и Армений. Иными словами, авторы мемориала хотят сказать, что в этой войне участвовали и российские военнослужащие. О том, что российская армия принимала активное участие в оккупации азербайджанских земель, имеются множество фактов. Об этом свидетельствуют кровавые события 26 февраля 1992 года, когда армянские боевики при непосредственном участии 366-го мотострелкового пехотного полка бывшего СССР (к тому времени формально находившегося в составе Объединенных Вооруженных сил СНГ) взяли штурмом город Ходжалы и устроили резню мирного населения.

Российский общественный деятель и журналист Александр Невзоров отмечал, что в оккупации азербайджанских районов во время Первой карабахской войны основная заслуга принадлежала Псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии российской армии.

А открытие мемориала в Югорске позволяет утверждать, что власти России признали факт того, что в оккупации азербайджанских земель на стороне Армении принимали участие российские военнослужащие.

Помимо этого, Россия активно снабжала оружием Армению во время Второй карабахской войны, в зону боевых действий прибывали российские граждане, чтобы воевать против азербайджанской армии. Не говоря уже о том, что в тот период российские СМИ вели оголтелую антиазербайджанскую пропаганду.

В настоящее время в свете последних событий вокруг села Фаррух Министерство обороны России обвиняет Азербайджан в нарушении положений Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Хотя эти обязательства игнорирует сама России, чей миротворческий контингент ответственен за разоружение отрядов карабахских сепаратистов и вывод остатков ВС Армении из зоны пребывания.

На этом фоне, когда Россия уже должна была выполнить взятые еще два года назад обязательства, наличие мемориала в Югорске наталкивает азербайджанскую общественность на определенные размышления…