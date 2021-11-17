В начале недели премьер-министр Армении Пашинян снял с должности министра обороны Аршака Карапетяна, а вместо него назначил заместителя премьера Сурена Папикяна.

Напомним, что Аршак Карапетян был назначен министром обороны в начале августа, т.е. всего четыре месяца исполнял эту должность.

А чем вызвано такое поспешное снятие очередного силовика? Заметим, что после поражения во Второй Карабахской войне это четвертое назначение министра обороны. Плюс, уже отмечается, что Сурен Папикян будет временным министром обороны, через некоторое время его также заменят.

Премьер-министр Армении Пашинян не скрывал, что его очередное решение было продиктовано последними событиями на границе с Азербайджаном…

Да, истерику армян можно понять. В течение тридцати лет они считали, что имеют неоспоримое военное превосходство по сравнению с азербайджанской армией. Но это было ошибочное и ложное мнение. Да, первые годы войны были сложными и трудными для Азербайджана. Когда началась война, даже не было азербайджанского государства, экономические ресурсы в основном были потенциального характера. Но Азербайджан шел к своей цели шаг за шагом. Сперва были сформированы основные институты азербайджанской государственности. Потом были подписаны нефтяные контракты, которые позволили приступить к решению экономических задач. Теперь только наш военный бюджет сравним с госбюджетом Армении.

На поле боя решающий момент наступил во время апрельских боев 2016 года. Именно тогда азербайджанская армия сломала представление об армянской военной машине: буквально за один день наша армия разрушила военные сооружения врага, которые он создавал в течение тридцати лет. Но тогда продвижению азербайджанских войск помешала Москва. Но остановить Азербайджан было невозможно: в 2020-м году наша армия почти полностью освободила все оккупированные районы, только небольшая часть наших территорий осталась под контролем российских миротворцев.

Но именно эта небольшая территория и присутствие там российских миротворцев не позволяют нам одним ударом покончить с армянской агрессией. Нам кажется, что, дав согласие на размещение российских войск на нашей территории, мы правильно поступили, так как у нас другого выхода не было. Даже думается, что мы могли бы так поступить еще в 1994-м году, когда было принято первое решение о прекращении огня. Мы тогда увидели проект первого соглашения о согласии прекращения огня. Там надо было поставить лишь соответствующие даты. Но тогда этого не случилось.

Теперь думается, что мы правильно поступили. В противном случае, мы были бы капитулирующей страной, т.к. наши территории были под армянской оккупацией.

Сейчас же совсем иная картина: на этот раз мы — диктующая сторона. Освободив свои территории, мы вышли на передний план. Сейчас мы имеем явное военное превосходство над врагом. Причиной истерики армян является именно это. В последнее время все армянские провокации были сорваны азербайджанской армией. Мы имеем явное военное превосходство по сравнению с врагом.

Но мы должны понять одно: до тех пор, пока российские миротворцы будут находиться на нашей территории, военные «выходки» армян продолжатся. Но мы шаг за шагом должны идти к своей цели.

Истерические приступы армян связаны именно с этим: они не в состоянии создать очередную панику и страх в карабахском военно-политическом театре. Заметим, что и раньше у нашего населения не было страха и паники перед армянами. Как известно, наши территории были захвачены армянами при поддержке российских военных формирований.

Примечательно, что теперь изменения произошли не только в военной плоскости, но и в дипломатической. В России общественное мнение пытаются изменить наши российские друзья. Раньше этого не было. Целью дипломатии является увеличение численности друзей страны. Теперь эта цель достигнута.

Конечно, у России есть свои геополитические планы и замыслы. Когда на днях прошел очередной саммит тюркских государств, мы про себя подумали, что «температура» в карабахском военно-политическом театре сразу поднимется. Так и случилось. Но это не должно пугать и останавливать нас. В конце концов, Россия проиграет и эту политическую партию, т.к. это является велением времени…