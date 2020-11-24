Армагитпроп выходит из депрессии?

После разгромного поражения Армении в войне с Азербайджаном, армянская пропаганда оказалась не у дел. Сказочники Минобороны Армении Арцрун Ованнисян и Шушан Степанян ушли в отставку. Резко снизилась антиазербайджанская истерия в армянских СМИ, и эта ситуация понятна – успехи азербайджанской армии ввергли ура-патриотов из Армении в глубокую депрессию.

Но вместе с тем, заметны попытки армянской пропаганды использовать итоги войны для оказания на Азербайджан международного давления. Так омбудсмен Армении Арман Татоян, используя видео, снятое азербайджанскими солдаты в Шуше, заявил о том, что оставшиеся на освобожденных территориях армяне подвергаются издевательствам. Но и здесь Татоян попал впросак. Оказалось, что азербайджанские солдаты задержали 80-летнего Джоника Тевосяна, разыскиваемого за участие в резне населения Ходжалы в 1992 году.

Армянская пропаганда также не оставляет надежд оказать международное давление на Азербайджан посредством фактора участия в военных действиях «сирийских наемников». Но и здесь их «аргументы» выглядят очень сомнительными. Во время ведения военных действий в Карабахе армянская пропаганда усиленно эксплуатировала тему «сирийских наемников», приводя в качестве доказательства неубедительные «аргументы». Самое смешное заключалось в том, что армянские солдаты якобы пленили парочку «наемников», которых позднее азербайджанская сторона выявила как курдских боевиков из ПКК.

Помимо этого, использовались различного рода байки о том, что «сирийские наемники» отказывались воевать из-за «невиданного сопротивления» армянских солдат, а также узнав, что азербайджанцы придерживаются шиитского толка.

Теперь же после окончания военных действий, армянская пропаганда решила вновь вернуть в повестку дня тему «сирийских наемников». Оказывается, эти «наемники» до сих пор не вернулись в Сирию. Армянские СМИ пишут, что «сирийские наемники» остаются в Азербайджане «для защиты некоторых точек совместно с турецкими базами». При этом они ссылаются на данные американской журналистки с неоднозначной репутацией Линдси Снелл.

Эту журналистку подозревают в работе на зарубежные спецслужбы. Линдси Снелл также известна своими антитурецкими репортажами и часто выступала с критикой правительства Турции.

В отличие от Линдси Снелл многие иностранные источники приводят информацию об участии на стороне армянской армии, доставленных из Ирака и Сирии террористов ПKK/YPG. Так, на днях сирийский журналист и правозащитник Асаад Ханна на своей странице в Твиттере сообщил о гибели трех сирийцев, воевавших на стороне Армении в Карабахе.

Помимо этого, в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу было отмечено, что Армения активно использовала иностранных наемников.

«Армения активно использовала иностранных наемников. У нас есть многочисленные фото- и видеодокументы, у нас есть паспорта иностранных граждан, в частности, граждан Франции, США, Ливана, Канады и других стран, Грузии. Часть этих граждан имеют армянское происхождение, часть — нет. Но это не меняет сути вопроса, поскольку участие со стороны Армении иностранных наемников, конечно же, является недопустимым», — заявил И.Алиев.

Как видим, у азербайджанской стороны имеются неопровержимые факты того, что Армения использовала иностранных наемников. В связи с этим Генпрокуратура Азербайджана направила обращения в международные организации. А вот Армения за все это время продемонстрировала всего лишь парочку фейковых видео…