Ариф Алиев: «Процесс обновления кадров должен быть доведен до конца»

Несмотря на объявленный карантин в стране из-за коронавируса, государство продолжает жить своим темпом и не может останавливаться. В эти дни президент Азербайджана принял два важных решения по СМИ.

Согласно этим решениям поменялись руководители таких важных структур как Национальный совет по телерадиовещанию и Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджана. Место Нуширавана Магеррамли занял Исмет Саттаров, а Вугара Сафарли заменил Ахмед Исмаилов.

Как отметил в комментарии # председатель Объединения Журналистов Азербайджана «Yeni Nesil» Ариф Алиев, новые назначения в СМИ пока ни о чем не говорят.

«Я понимаю, что это необходимый шаг, потому что эти важные в сфере СМИ организации были привязаны не к государству, а к одному человеку. И сегодня, когда этого человека нет, тот, кто придет на его место не сможет эффективно руководить, если процесс обновления кадров не будет доведен до конца»,- сказал он.

Наш собеседник также добавил, что вопрос о том, будут ли серьезные изменения в принципах работы этих организаций, пока остается открытым.

«Поэтому основываясь только на смене руководителей этих организаций делать какие-то серьезные прогнозы было бы неправильно»,- подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, что нужно сделать, чтобы местные СМИ стали конкурентоспособными с российскими и турецкими медиа, которые влиятельны в Азербайджане, Алиев сказал, что это предмет обширного разговора.

«Существует ряд задач и необходимость принятия конкретных решений по разным направлениям – это и законодательная база, и рекламный рынок, и нужда в изменении механизма принятия решений в самих государственных организациях, это и создание условий для обеспечения независимости СМИ и т.д. Мы неоднократно говорили об этих предложениях, и они существуют даже в письменном виде. Все будет зависеть от того, какова будет в дальнейшем информационная политика в стране.

Ведь у нас был жесткий механизм, который подчинял СМИ государственному органу тайно или открыто, и мы не могли говорить о независимых СМИ, которые могли бы самостоятельно принимать серьезные решения. Если этот механизм и эту политику не перестроить, то не стоит ожидать изменений по отдельным направлениям, которые я перечислил выше»,- добавил он.

Эксперт также сказал, что пока в стране не наблюдаются глубокие изменения.

«Появляются новые СМИ, уменьшается давление, стало больше плюрализма, больше свободы в выборе тем, но фундаментальных изменений в этой сфере пока мы не видим. Они произойдут только тогда, когда будут либерализованы законы, созданы новые экономические условия для СМИ, возможности для их финансового самообеспечения. Иначе только на государственной поддержке не удастся развить возможности СМИ, а они огромные. Даже последние 3-4 месяца показали, что азербайджанские СМИ имеют большой потенциал для развития»,- подчеркнул он.

Комментируя вопрос о конкуренции новых медиа с традиционными, эксперт сказал, что новые технологии создают условия, скорее для параллельного развития, нежели для конкуренции.

«Как показывает опыт, сейчас добиваются успеха те СМИ, которые умело используют новые технологии. Посмотрите на гигантов мировых медиа после появления новых возможностей. Да, они пережили большой кризис, но примерно через 3-4 года многие издания адаптировались к ситуации и стали использовать новые технологии, перейдя на электронный вариант, сохранив при этом традиционные подходы и даже печатные версии. Кстати, с 2015 года в Европе наблюдается рост и электронных подписчиков и тиражей газет многих изданий»,- сказал он.

«Поэтому я не думаю, что развитие пойдет по пути конкуренции «до уничтожения» между интернет медиа и традиционными СМИ, скорее всего, это будет путь их слияния и взаимопроникновения. Этот процесс уже идет в мире, мы же, конечно, отстаем»,- резюмировал он.