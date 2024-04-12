Суд в Аргентине объявил Иран террористическим государством, признав Тегеран заказчиком двух кровавых нападений на еврейских объектах в Буэнос-Айресе 30 лет назад, жертвами которых стали более 100 человек.

Речь идет о нападении на израильское посольство в Аргентине в 1992 году, унесшем 29 жизней, и взрыве в еврейском центре AMIA в 1994-м, ставшем самым смертоносным в истории страны (85 погибших).

По итогам судебного разбирательства суд постановил, что оба теракта были осуществлены радикальным ливанским шиитским движением «Хезболла» по заказу Тегерана, в качестве мести за отмену Аргентиной сделки по предоставлению Ирану ядерных материалов и технологий.

Как сообщает местная пресса, нападение на еврейский центр суд квалифицировал как преступление против человечности, а Иран официально объявлен террористическим государством как заказчик обоих терактов.