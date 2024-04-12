Суд в Аргентине объявил Иран террористическим государством, признав Тегеран заказчиком двух кровавых нападений на еврейских объектах в Буэнос-Айресе 30 лет назад, жертвами которых стали более 100 человек.
Речь идет о нападении на израильское посольство в Аргентине в 1992 году, унесшем 29 жизней, и взрыве в еврейском центре AMIA в 1994-м, ставшем самым смертоносным в истории страны (85 погибших).
По итогам судебного разбирательства суд постановил, что оба теракта были осуществлены радикальным ливанским шиитским движением «Хезболла» по заказу Тегерана, в качестве мести за отмену Аргентиной сделки по предоставлению Ирану ядерных материалов и технологий.
Как сообщает местная пресса, нападение на еврейский центр суд квалифицировал как преступление против человечности, а Иран официально объявлен террористическим государством как заказчик обоих терактов.
Как заявил в интервью радио Con Vos один из трех судей, вынесших это решение, Карлос Махикес, «Хезболла» провела операцию, «отвечающую политическому, идеологическому и революционному замыслу и санкционированную [иранским] правительством, государством».
В 1992 году жертвами взрыва бомбы в израильском посольстве стали 29 человек. Два года спустя в еврейский центр AMIA въехал грузовик, начиненный взрывчаткой, унеся еще 85 жизней. Около 300 человек получили ранения.
Нападение 1994 года так и не было раскрыто, однако Аргентина и Израиль давно подозревали, что оно было совершено «Хезболлой» по заказу из Тегерана.
В Тегеране причастность к взрывам категорически отрицают. (bbc.com)