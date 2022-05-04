Российские военные переходят к войне на истощение и пытаются не дать Украине накопить запасы западного оружия для контрнаступления. Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире 24 канала в среду, 4 мая.

«Все ждали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но того не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Для чего? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют, а мы тратим западную помощь», – говорит Арестович.

По его словам, россияне пытаются подтягивать резервы, а также уничтожать то вооружение, которое Украине передает Запад.

«Они сейчас перейдут к тактике волн. Возможно, добавят направлений… Россия рассчитывает, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает», – говорит советник главы ОП.

Арестович считает, что эта тактика врага в итоге не сработает.

«Я думаю, что этого не будет, что ленд-лиз все равно одержит победу. Но такие попытки могут занять месяцы, поэтому надо готовиться, что конфликт будет долгим и длительным», – преупредил он.