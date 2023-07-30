Ереванский суд арестовал бывшего посла Армении в Израиле Армена Смбатяна.

Об этом сообщили в генеральной прокуратуре РА.

Столичный суд первой инстанции на заседании избрал в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Несколькими часами ранее был арестован сын дипломата – главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

Отец и сын накануне были задержаны по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драмов ($2,5млн).