Распространились сообщения о том, что бывший начальник Сабаильского районного управления Государственной службы по мобилизации и призыву на воинскую службу полковник Вусал Бабаев задержан по подозрению в получении взяток.

Как сообщили в ответ на запрос Trend в Генпрокуратуре, Вусал Бабаев, фигурировавший в качестве обвиняемого в уголовном деле, которое велось Республиканской военной прокуратурой, по решению суда был заключен под стражу.

Общественность будет подробно проинформирована о ходе расследования.