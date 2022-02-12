Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, как ожидается, доведет до сведения сторон решение по делу российской фигуристки Камилы Валиевой во второй половине дня в понедельник, 14 февраля. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщили в специальном подразделении CAS.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее обжаловали решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), отменившего 9 февраля временное отстранение россиянки от соревнований. Во вторник, 8 февраля, стало известно, что в пробе, взятой у Валиевой 25 декабря 2021 года во время чемпионата РФ по фигурному катанию в Санкт-Петербурге, лаборатория в Стокгольме выявила запрещенное вещество триметазидин, после чего РУСАДА запретило девушке участвовать в любых соревнованиях. Спустя сутки дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА это решение аннулировал. (DW)