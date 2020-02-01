Арабские страны отвергли «сделку века» Трампа

Лига арабских государств (ЛАГ) поддержала позицию Палестины и отвергла план президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта, также известный как «сделка века». Об этом объявили журналистам после экстренного заседания глав МИД арабских стран, передает ТАСС.

По словам главы палестинского МИД Рияда аль-Малики, министры «призвали мировое сообщество не иметь дело с этим несправедливым планом». «Мы будем добиваться поддержки со стороны Организации исламского сотрудничества, Африканского союза и Движения неприсоединения», — добавил он.

Генсек ЛАГ Ахмед Абу аль-Гейт заявил, что «решение принято всеми арабскими государствами, и оно сводится к тому, что “сделка века” отвергается». В тексте итогового коммюнике план называется «американо- израильским».

28 января Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямиом Нетаняхуобъявил ключевые положения «сделки века». США предложили неразрывно связать тоннелем территорию Палестины, состоящую из сектора Газа и Западного берега, столицей же арабского государства признать часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, пригород Абу-Дис). При этом Трамп назвал Иерусалим «неделимой столицей» Израиля и сообщил о намерении признать еврейские поселения израильской территорией. В качестве условий мирного процесса Трамп потребовал от властей Палестины демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки движения ХАМАС. США предлагают направить 50 миллиардов долларов в качестве инвестиций, в том числе на создание рабочих мест для палестинцев и компенсации за утраченное жилье (lenta.ru)