После успешного сотрудничества между 15 арабскими странами под руководством Саудовской Аравии и под контролем Организации по вопросам образования, культуры и науки Лиги арабских государств арабская каллиграфия была официально добавлена в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Помимо важности использования в религиозных текстах, каллиграфия сыграла решающую роль в развитии арабского языка, который на протяжении всей истории способствовал передаче и распространению арабской культуры, обычаев и религиозных ценностей, передает islam.ru.

Каллиграфия остается чрезвычайно популярной и сегодня, по-прежнему используется художниками и дизайнерами в самых разных видах искусства, включая картины, скульптуры и даже граффити.

Побывавшие в Саудовском Королевства могут увидеть ранние формы арабского письма в древних надписях, сохранившихся на исторических памятниках, таких как объекты всемирного наследия ЮНЕСКО Ал-Уле и Бир-Хима недалеко от Наджрана.

Комментируя объявление ЮНЕСКО, министр культуры Саудовской Аравии принц Бадр бин Абдулла бин Фархан сказал:«В течение 2020 и 2021 годов Министерство культуры работало над сохранением этого важного вида искусства до Года арабской каллиграфии, что еще больше укрепило позицию Королевства как глобального центра арабской каллиграфии и искусства».