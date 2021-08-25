Apple одобрили патент на MacBook с двумя экранами, в котором виртуальная клавиатура заменит обычную, пишет 9to5Mac.

По словам Apple, клавиатуру и экран можно будет менять местами, переворачивая ноутбук. Она будет поддерживать управление жестами, например, масштабирование или свайп.

В патенте Apple заявляет, что этот MacBook будет иметь биометрические датчики для разблокировки устройства, например, Face ID или датчики отпечатков пальцев. Кроме того, устройство будет поддерживать беспроводную зарядку.

Ранее стало известно, что компания из Купертино решила отказаться от сенсорной панели Touch Bar в грядущих MacBook Pro. Как отмечает портал, данное решение слабо коррелирует с новым патентом, так что есть вероятность, что Apple откажется от идеи реализации виртуальной клавиатуры.