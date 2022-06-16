Компания Apple спустя семь лет вернула себе титул самого дорогого бренда в мире, сместив с первого места конкурента Amazon, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Kantar, которая составила рейтинг самых дорогих брендов.

В новом рейтинге компания Amazon опустилась с первого на третье место. Стоимость его бренда оценивается в 706 миллиардов долларов.

Стоимость бренда Apple составитель рейтинга оценил в 947 миллиардов долларов. Самым дорогим брендом в мире Apple предыдущий раз становилась в 2015 году.

Вторую строчку занял Google, бренд которого оценили в 820 миллиардов долларов.

В десятку самых дорогих брендов впервые вошел Louis Vuitton, занявший 10 место с оценкой 124 миллиарда долларов.