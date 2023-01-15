Apple привлекла компанию LG Display к разработке и производству дисплеев типа Micro-LED для новых моделей Apple Watch. Об этом сообщает издание GizmoChina, ссылаясь на инсайдера Росса Янга.

По данным Янга, LG Display начнет производство матриц нового поколения во второй половине следующего года. Следовательно, часы с улучшенными экранами, скорее всего, появятся в том же 2024 году.

Янг также написал, что Micro-LED будут иметь цветопередачу, контрастность и яркость лучше, чем у экранов Retina LTPO OLED, которые используются в текущих моделях Apple Watch. В GizmoChina считают, что Micro-LED как минимум обеспечит лучшую читаемость информации на экране под открытым небом.

По мнению журналистов, главным вопросом остается то, какая именно модель Apple Watch получит экран Micro-LED первой. Скорее всего, считают в GizmoChina, ею станет Apple Watch Ultra, поскольку они дороже и как раз предназначены для частого использования под открытым небом. (gazeta.ru)