Американская корпорация Apple приняла на работу Ульриха Кранца, который ранее руководил в германской компании BMW подразделением по выпуску электромобилей. Об этом представители Apple сообщили в четверг телеканалу CNBC.

В компании не уточнили, над какими именно проектами будет работать Кранц. Он также является одним из основателей американской компании Canoo, которая тоже разрабатывает самоуправляемые электромобили.

Многие отраслевые СМИ назвали прием Кранца на работу в Apple возможным подтверждением того, что американская корпорация намерена в перспективе выпустить электромобиль. Компания никогда ранее это официально не подтверждала.

В апреле глава Apple Тим Кук в интервью газете The New York Times отметил, что компания считает перспективной задачей разработку технологий, которые позволяют создать беспилотный автомобиль.