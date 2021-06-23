Американская компания Apple прекратила производство модели смартфона iPhone 12 Mini из-за низкого уровня продаж. Об этом в понедельник сообщила маркетинговая компания TrendForce, передает ТАСС.

По ее данным, Apple прекратила производить данную модель во втором квартале 2021 года, так как показатели продаж значительно уступали продажам других моделей той же серии — iPhone12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Как сообщили в TrendForce, вероятно, в рамках новой серии iPhone 12s компания представит три модели, однако откажется от выпуска мини-версии смартфона.