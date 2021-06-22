Американская компания Apple приостановила производства смартфона iPhone 12 mini. Об этом сообщает тайваньская исследовательская компания TrendForce.

Как выяснили аналитики, это связано с низкими продажами.

«Apple сосредоточится на увеличении продаж трех моделей из серии iPhone 12s, не считая iPhone 12s mini, учитывая тот факт, что iPhone 12 mini, снятый с производства раньше времени во втором квартале, продемонстрировал неутешительные показатели», — говорится в отчете.

Смартфон все еще доступен для заказа на официальном сайте. Пользователи смогут его купить, пока телефоны не закончатся на складе. (gazeta.ru)