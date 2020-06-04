Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США

Как сообщает телеканал, скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны, стали появляться в социальных сетях и различных сайтах в начале этой недели. В них компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин, адрес которого также прикреплен в сообщении.