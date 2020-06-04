Apple блокирует смартфоны, украденные во время протестов в США

Apple отслеживает и блокирует смартфоны, которые были украдены из магазинов компании во время протестов в США, сообщает телеканал CNN.
Как сообщает телеканал, скриншоты с сообщениями от Apple, которые приходят на украденные телефоны, стали появляться в социальных сетях и различных сайтах в начале этой недели. В них компания уведомляет пользователя, что телефон заблокирован и отслеживается, и просит вернуть его обратно в магазин, адрес которого также прикреплен в сообщении.
«Устройство было отключено и отслеживается. Местные власти будут уведомлены», — приводит телеканал пример такого уведомления.
| 2020-06-04T09:32:27+04:00 4 июня 2020, 10:17|12345 (Пока оценок нет)
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