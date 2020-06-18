Апелляционный суд освободил Кочаряна под залог в 4 млн долларов

Апелляционный суд Армении под председательством Арсена Никогосяна принял решение освободить Кочаряна из-под стражи под залог в 2 миллиарда драмов (более 4 млн. долларов), сообщает «Спутник Армения».

Суд решил удовлетворить жалобу адвоката Ованнеса Худояна, частично удовлетворить жалобы адвоката Рубена Саакяна.

«Отменить арест в качестве меры пресечения для подсудимого Роберта Кочаряна и применить в его отношении меру пресечения залог в размере 2 миллиардов драмов», — отметил Никогосян.

В мае суд общей юрисдикции отклонил сразу три ходатайства адвокатов. Первое касалось отмены ареста в качестве меры пресечения по состоянию здоровья, второе – освобождение под залог, третье – освобождение под личное поручительство. Адвокаты обратились в Апелляционный суд с целью обжаловать решение судьи Анны Данибекян.

В ходе сегодняшнего заседания сторона обвинения продолжила представлять основания для содержания Кочаряна под стражей. Основным аргументом прокуроров и представителей пострадавших (и их правопреемников) являлась опасность влияния на свидетелей со стороны экс-президента, если он выйдет на свободу.

На сегодняшнем заседании Кочарян не присутствовал. Накануне он покинул заседание суда раньше, чем завершилось заседание. По словам защитника, ношение маски может вызвать у Кочаряна дополнительные проблемы.

В ходе предыдущего заседания Кочарян, аргументируя возможность своего освобождения под залог или под поручительство, заявил, что никогда не нарушает своего слова. Сам он покинул заседание до его завершения, чтобы в лишний раз, по словам адвоката, «не ставить под угрозу здоровье».

Ранее административный суд удовлетворил иск адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна – Арама Орбеляна, по которому до окончания пандемии он останется в больнице. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, поскольку суду были представлены необходимые для изучения медицинские документы.

В больницу Кочарян был доставлен 28 апреля, а 12 мая его прооперировали.

Напомним, бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента Армении дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз.