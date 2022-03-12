Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что бездоказательные утверждения США о том, что российская сторона может применить химическое оружие в Украине, являются очередной попыткой демонизировать Москву, говорится на странице дипмиссии РФ в Telegram.
Антонов таким образом прокомментировал высказывание официального представителя американского Госдепа Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химическое оружие в ходе спецоперации на Украине.
В связи с этим российский дипломат напомнил, как еще в 2017 году РФ ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ, это задокументировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ранее Антонов сообщил, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся в биолабораториях в Украине патогенов в руки российских экспертов (aif.ru)