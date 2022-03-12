Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что бездоказательные утверждения США о том, что российская сторона может применить химическое оружие в Украине, являются очередной попыткой демонизировать Москву, говорится на странице дипмиссии РФ в Telegram.

Антонов таким образом прокомментировал высказывание официального представителя американского Госдепа Неда Прайса о том, что Россия якобы может применить химическое оружие в ходе спецоперации на Украине.

В связи с этим российский дипломат напомнил, как еще в 2017 году РФ ликвидировала все имеющиеся запасы боевых отравляющих веществ, это задокументировано Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Грош цена подобным обвинениям. Американский чиновник, как всегда, не удосужился привести ни одного доказательства. Это очередная попытка демонизировать нашу страну», – подчеркнул Анатолий Антонов.

Ранее Антонов сообщил, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся в биолабораториях в Украине патогенов в руки российских экспертов (aif.ru)