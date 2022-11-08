Документальный фильм по книге звезды НБА Кайри Ирвинга вышел в лидеры по продажам на Amazon — еврейские организации требуют убрать его из продажи.

Фильм «От евреев к неграм: разбуди черную Америку» был выложен неделю назад и уже побил рекорды. В книге и фильме высказывается мысль, что истинные потомки древних израильтян — это современные афроамериканцы, а сегодняшние евреи обманным путем заявляют о своем происхождении. В “произведениях” также отрицается Холокост и говорится о том, что евреи контролировали работорговлю в Америке.

В понедельник Американский еврейский комитет, попросила Amazon решить эту проблему, удалив книгу и фильм. Ранее подобную просьбу высказывали другие еврейские организации, в частности, Антидиффамационная Лига.

Ирвинга отстранили от игр, но он не сдается и говорит, что берет на себя полную ответственность.

Amazon тоже пока не сдается — компания говорит, что доступ к информации должен быть свободным, несмотря на то, что некоторая информация может показаться нежелательной. (israelinfo.co.il)