Антирекорд в Иране: за сутки зафиксировано около 13 тыс случаев заражения COVID-19

В Иране побит очередной антирекорд: за сутки выявлено порядка 13 тысяч случаев заражения коронавирусом. Как передает РИА Новости, об этом сообщила официальный представитель Минздрава ИРИ Сима Садат Лари.

По ее словам, за прошедшие 24 часа удалось выявить 12 950 новых случаев заражения коронавирусом (максимум – 14 051), также скончались 389 человек (максимум – 486).

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 948 749, жертв – 47 875. При этом на данный момент число выздоровевших достигло не менее 658 292.