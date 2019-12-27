Антипольский выпад Путина

Наряду с геополитикой история, особенно Второй мировой войны, является любимым занятием российского президента Владимира Путина. Следующий год будет юбилейный в отношении завершения Второй мировой войны в Европе. И верный себе Путин снова пустился в исторические изыскания, превратив науку в элемент пропаганды.

Предыдущий юбилей Пакта Молотова-Риббентропа в августе-сентябре текущего года в России превратился у официальной пропаганды в каскад оправданий-обвинений Польши в стиле сталинской предвоенной политики. Даже Зимняя война с Финляндией не удостоилась такого внимания. Оно и понятно. В Москве не хотят портить отношения с Хельсинки с прицелом на будущее. Хотя в определенной мере маршалу Маннергейму все же досталось.

В свое время советский партийный историк-функционер Михаил Покровский сказал, что история — это политика, опрокинутая в прошлое. У Владимира Путина это присутствует в полной мере.

Экспансионизм и агрессивность нынешней российской внешней политики полностью соответствует сталинской, начиная со второй половины 1920-х гг. и продолженная вплоть до 1991 года.

Удивительную метаморфозу пережила российская псевдоисторическая пропаганда в отношении событий лета-осени 1939 года. Для начала была реанимирована сталинская версия необходимости заключения Пакта с гитлеровской Германией, потому что это отодвинуло нападение на СССР до июня 1941 года.

Вздорность такого объяснения вытекает из географического фактора. До нападения на Польшу СССР и Германия не имели общей границы. В условиях первой половины ХХ века это делало невозможным масштабное нападение. Наоборот, раздел Польши дал общую границу с Германией. Стратегическое положение СССР в результате не только не улучшилось, но кардинально ухудшилось.

Второй фактор. В 1939 году и в первой половине 1940 года Германия не планировала и не разрабатывала планов войны с СССР в любом виде. Так что же предотвращал Пакт. Это загадка, потому что не для этого он заключался. Целью был раздел Польши и захват территорий других государств. Что и произошло в отношении стран Балтии и части Румынии в виде Бессарабии.

Понимая всю ущербность в современных условиях таких оправданий Пакта и раздела Польши в Москве перешли от обороны к информационному нападению. Не сказать, что впервые, но после некоторого периода времени.

Запевалой здесь оказался российский президент. На своей пресс-конференции и особенно на Неформальной встрече лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Путин по случаю в течение часа обвинял другие страны и в первую очередь Польшу в том, что они еще раньше СССР заключали договоры о ненападении с гитлеровской Германией.

Как известно, худший вид лжи — это полуправда. Обвинения Варшавы в заключение договора о ненападении со своим западным соседом только часть тогдашней действительности. Ведь затем, буквально через несколько месяцев аналогичный пакт был заключен между Польшей и СССР. Другими словами, тогдашнее польское руководство проводило взвешенную политику при довольно сложных отношениях с Советским Союзом. Если учесть эти данные, то концепция Путина не выдерживает столкновения с историческими фактами.

Снова российский лидер повторяет слова Молотова, сказанные на сессии Верховного Совета СССР 31 октября 1939 года, что Красная армия перешла границу, когда польское правительство бросило страну, и она осталась без руководства.

Это самая настоящая ложь, так как все было с точностью до наоборот. Правительство переехало в Брест и собиралось и дальше защищать страну. Об этом пишет генерал Владислав Андерс, который командовал вооруженными силами Польской республики в СССР (армия Андерса), а затем польскими силами на Западе, в основном в Италии. По его мнению, польское правительство не ожидало советского вторжения. «В противном случае оно не стало бы перемещать оборудование и предприятия на восток, да и само бы не переехало в Брест. Правительство вместе с иностранными посольствами не эвакуировалось бы в Кременец и Тернополь. Оказалось, что наши тылы, открытые и беззащитные, отданы на милость советской армии, и как раз в ту минуту, когда натиск немцев стал ослабевать…».

Подтверждением слов генерала Андерса служат истерические телеграммы из Берлина в Москву с требованием немедленного наступления Красной Армии. Уже 6 сентября вермахт стал испытывать снарядный голод, а в боях на реке Бзуре две немецкие дивизии были разгромлены. В целом война с Польшей развивалась не по немецким планам, потому что поляки сопротивлялись отчаянно и часто переходили в контрнаступление. В частности, об этом пишет и генерал Андерс.

Можно привести множество примеров мужества и высокого боевого духа польской армии. От обороны героями Вестерплатте военно-транзитного склада, их было всего 205 человек против 6 тысяч вермахта и подразделений ВМС во главе с крейсером «Шлезвиг-Гольштейн» и флотилии миноносцев до обороны польской почты в Данциге (Гданьске), в которой 45 почтальонов с пистолетами и двумя пулеметами отбивались от тысячи немцев с артиллерий и танками.

Исторические изыски Путина вызвали взрыв возмущения в Польше. Министерство иностранных дел выразило «тревогу и недоумение», обвинив власти России в искажении исторических фактов. В Варшаве считают, что «слова президента Российской Федерации являются сведением на нет совместной работы польских и российских экспертов, а также его предшественников — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые, несмотря на трудности, старались искать пути истины и примирения в польско-российских отношениях».

Не хочет Путин никакого примирения как с Польшей, так с Украиной и странами Балтии. Он хочет от них и от других соседних стран полной и безоговорочной капитуляции. Она должна выражаться не только в превращение в сателлитов российской политики, но и в дальнейшем в поглощении пограничных стран, входивших в состав Российской империи и СССР.

Дело не в истории и даже пропаганде. Именно мессианские идеи реванша за распад Советского Союза сейчас господствуют в Москве. Этому подчинено все, в том числе история. Не нашелся бы юбилей войны, взялись за что-то другое. Сталин формально требовал отодвинуть границу от Ленинграда, а на самом деле захватить Финляндию.

Так и сейчас. От Киева требуют согласиться с аннексией Крыма и включения коллаборационистских образований на Донбассе в Украину как рычаг постоянного давления и подчинения. Фактически отказа от независимости.

С Польшей и странами Балтии несколько сложнее. Они вступили в НАТО, и опираются на коллективную оборону. Поэтому в отношении них используется пока информационное давление и угрозы заслать к ним зеленых человечков. Да слухами о планах за два дня дойти до Риги.

В Москве почему-то считают, что НАТО и Евросоюз вступили в полосу полураспада. Вроде бы неформальным партнером Кремля в этом отношении выступает президент Франции Эммануэль Макрон. Вот Великобритания вышла из ЕС, и такие настроения начинают господствовать в других странах Европы. Остается только чуть-чуть нажать и все воплотиться по московским планам.

В этом же ряду находятся и разговоры Путина об исторических русских землях, подаренных Украине. Другим государствам СНГ стоит ждать подобных сентенций в отношении их территории. И не столь важно, что они состоят в СНГ. Пример Беларуси показывает, что от московского давления защищает только сильная армия и единство общества.

В этом гарантия того, что московский экспансионизм будет остановлен. Другого не дано.