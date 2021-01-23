Антиазербайджанская провокация среди российских пользователей TikTok

Среди российских пользователей сервиса TikTok распространяется видеоролик о том, что сегодня в Баку якобы проходит многотысячный митинг против России и русских. Как можно судить по провокационному видеоролику, митингующие якобы грозятся убить всех русских, проживающих в Азербайджане, а после призывают начать войну с Россией.

Подобная провокация на фоне итогов состоявшейся 11 января в Москве трехсторонней встречи имеет цель нанести ущерб азербайджано-российским связям и установлению мира и стабильности в зоне Нагорного Карабаха. По итогам этой встречи стороны приняли решение создать рабочую группу на уровне вице-премьеров по развитию экономических связей и инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе. В ближайшее время запланировано провести первую встречу этой рабочей группы. В связи с этим не исключено, что провокационный видеоролик распространяется с целью недопущения азербайджанской стороны к неконтролируемой части Нагорного Карабаха.

Участие в развитии экономических связей и инфраструктурных проектов свяжет Карабах с остальной частью Азербайджана и позволит местным армянам воспользоваться теми преимуществами, о которых неоднократно упоминал в своих выступлениях президент Азербайджана Ильхам Алиев. Видимо не всем эти слова пришлись по вкусу, в частности армянской диаспоре России, чей руководитель Ара Абрамян не раз выступал с провокационными заявлениями в адрес Азербайджана.

Не исключено, что это сделано также с целью отвлечь внимание российской общественности от многочисленных акций в поддержку Андрея Навального. Однако авторы этого провокационного видеоролика упустили один важный момент. Во время 44-дневной Отечественной войны представители национальных меньшинств Азербайджана, включая русских, продемонстрировали высокий патриотизм и поддержку действиям азербайджанской армии. За освобождение земель от армянской оккупации сражались представители всех народов, веками проживающих в Азербайджане. Среди павших смертью героев были и этнические русские. Эти факты развеяли миф армянской пропаганды о том, что в Азербайджане национальные меньшинства притесняются и их представители симпатизируют армянским оккупантам.

Но как видим, этот значимый фактор не останавливает врагов Азербайджана в распространении очередной нелепой провокации…

При ознакомлении с содержанием видеоролика можно прийти к выводу, что эти кадры сделаны несколько лет назад с акции протеста перед посольством Ирана в Азербайджане. К слову, провокатор нашел оригинальное название для своего канала, чтобы пользователи не задавались вопросом кто же на самом деле стоит за провокацией – @ermeniyaxshi. И на этом видео нет призывов убивать русских или кого-либо еще.