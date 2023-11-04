Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, находящаяся с визитом в Армении, посетила Араздейен.

Как передает Армен Пресс, министра сопровождали сотрудники наблюдательной миссии Европейского союза в Армении.

Наблюдатели сопровождали министра иностранных дел Германии на участок, где планировалось построить металлургический завод с армяно-американскими инвестициями.Заместитель главы наблюдательной миссии Евросоюза в Армении Марек Куберский сообщил, что завод будет построен в другом месте.

Он отметил, что, когда они наблюдают в приграничных районах, в целом никаких эксцессов не происходит и ситуация в целом спокойная.

Затем глава МИД ФРГ отправилась в село Востан Араратской области для встречи с покинувшими Карабах армянскими жителями.

Отметим, несколько дней назад министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что металлургический завод на границе с Азербайджаном будет построен в другом месте.