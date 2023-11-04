Я открыто заявила, что Карабах является территорией Азербайджана, и территориальная целостность Азербайджана всегда поддерживалась Германией.

Как сообщает АПА, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Баку после встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Я встречалась с людьми, которые переехали из Карабаха, эта встреча была важна для меня. Считаю, что внешняя политика должна состоять не только из встреч дипломатов. Мы должны встречаться и с обычными людьми, узнать их историю», — отметила министр.