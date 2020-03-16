Анна Нагдалян решила блеснуть «оригинальностью»

Аргументированный ответ МИД Азербайджана на информационный выпад внешнеполитического ведомства Армении по поводу выступления президента Ильхама Алиева на первом заседании парламента шестого созыва вызвал суматоху в армянском правительстве. До такой степени, что в этот раз МИД Армении пришлось уже сразу отреагировать, а не ожидать истечения четырех дней.

Однако и в этот раз МИД Армении не смог продемонстрировать ничего оригинального, а только подтвердил утверждения официального Баку о том, что армянская сторона имеет ограниченный образ мышления.

Так, официальный представитель МИД Армении Анна Нагдалян не сумевшая достойно ответить азербайджанской стороне, решила блеснуть «оригинальностью» и обратилась к избитым клише армянской пропаганды. Дескать, Баку нужно воздерживаться от применения выражения исторический Азербайджан.

По ее мнению, название «Азербайджан» на территории Южного Кавказа имеет всего лишь историю длиною в один век как с политической, так и даже с географической точки зрения, а применение названия «азербайджанцы» началось еще позже.

Приведенные в книге азербайджанского ученого и дипломата Гасана Гасанова «Александр Македонский и Атропат» факты говорят о том, что топоним «Азербайджан» появился после падения Ассирийской империи в 612 году до н.э., когда образовалось независимое государство под названием «Адорбайган». Заметим, что в тот период в истории еще не было никакого упоминания об армянах. Лишь спустя 90 лет после образования этого государства в древнеперсидских источниках дается упоминание об Армении как о провинции в составе Державы Ахеменидов.

Помимо этого, с 1145 по 1225 годы на территории сегодняшних Азербайджанской Республики и Республики Армения, а также Южного Азербайджана существовало государство Атабеков Азербайджана (Атабекан-и-Азербайджан).

Недостоверная информация у Нагдалян и относительно термина «азербайджанцы». Еще в 1782 году Фатали хан Губинский, проводивший политику объединения азербайджанских земель, в письме использовал термин «азербайджанец» (Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, относящиеся к Грузии (с 1769 по 1801 год) / Под ред. А. А. Цагарели — СПб., 1902. — Т. II, выпуск II. — с. 22.).

Российский дипломат и писатель Александр Грибоедов в начале XIX века указывал на понятие «азербайджанец». В декабре 1827 года он писал: «Для удержания адербиджанцев от возмущений…» (http://feb-web.ru/feb/griboed/texts/varia/mjas_40.htm#@04). Тем самым, А.Грибоедов подтверждает, что в начале XIX века существовало понятие «азербайджанец» несущее в себе этнический смысл.

Русский исследователь В.Л. Величко в своей книге «Кавказ» отмечал, что «адербейджанцев называют татарами, но это совершенно неточно» (Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. С-Петербург, Типография Артели Печатного Дела, 1904, с.154).

На государственном уровне, то есть официально, название народа «азербайджанские тюрки», отражающее тюркскую самоидентификацию этноса было принято с провозглашением Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году.

Это название продержалось также в Советском Азербайджане вплоть до 1936 года, когда, по распоряжению Иосифа Сталина и решению советского правительства, было заменено в СССР термином «азербайджанцы».

Вышеприведенные факты говорят о том, что у самой Нагдалян история является не самой сильной стороной. Современная Армения расположена на исторических азербайджанских землях. Армянский алфавит украден у эфиопов. Даже флаг нынешней Армении нагло присвоен у Субальпийской Республики. Впрочем, чего можно ожидать от главы пресс-службы МИД, если премьер-министр Никол Пашинян позорно демонстрирует на международных мероприятиях свой низкий интеллектуальный уровень, особенно в области знания истории.

Это касается и заявлений Нагдалян о том, что демократия также не самая сильная сторона Азербайджана. Страна, которая осуществила против Азербайджана военную агрессию, в результате которой были оккупированы 20% азербайджанских территорий, цинично игнорирующая резолюции СБ ООН по нагорно-карабахскому конфликту, возвеличивающая террористов АСАЛА, а также на официальном уровне насаждающая тюркофобию, не имеет никакого морального права говорить о демократии.