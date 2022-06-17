Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами в Стамбуле коснулся тем напряженности в отношениях с Грецией, нормализации отношений с Саудовской Аравией и участия в очередном Форуме ведущих экономик по энергетике и климату, сообщает Агентство Анадолу.

Турецкий лидер напомнил, что в ответ на провокации греческой стороны, Анкара отказалась от проведения запланированного на текущий год заседания Стратегического совета высокого уровня Турция-Греция. «Более жесткого месседжа в адрес Афин быть не могло. Я заявил, что отныне буду проводить переговоры лишь с честным греческим политиком. Пусть отныне (в Греции) действуют как считают нужным», — сказал Эрдоган.

Касаясь отношений с Саудовской Аравией, Эрдоган отметил, что наследный принц Мухаммед бин Салман прибудет 22 июня в Турцию. «Крон-принц прибудет в Анкару с официальным визитом. Переговоры в Президентском комплексе запланированы на среду в узком и расширенном форматах. Состоится обмен мнениями по состоянию и путям углубления сотрудничества с Саудовской Аравией», — сказал Эрдоган.

Президент Эрдоган сообщил далее, что по приглашению президента США Джо Байдена примет участие в очередном Форуме ведущих экономик по энергетике и климату в виртуальном формате. «Намечены выступления – по 3 минуты каждое. Будет возможность поделится планами в сфере окружающей среды и климата», — сказал Эрдоган.