Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара продолжит поддерживать Киев. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, позвонил Акару по случаю Дня победы 30 августа и Дня вооруженных сил Турции и выразил свои поздравления.

«Министр Акар поблагодарил коллегу и подчеркнул, что их поддержка Украины будет продолжаться», — сказали в минобороны страны.

Ранее Турция отправила в Украину еще 50 бронемашин собственного производства Kirpi с усиленной защитой от мин, сообщает Центр анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

В начале августа Турция уже поставила Украине 50 броневиков.

По словам анонимного представителя правительства, поставка Kirpi осуществлена в рамках межправительственного соглашения, а не контракта ВС Украины с компанией BMC, производящей эти машины. Предполагается, что поставки Kirpi продолжатся.