Анкара продолжит переговоры с Москвой по Ливии

Переговоры с Россией по обеспечению долгосрочного режима прекращения огня в Ливии продолжатся. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифым в понедельник в Стамбуле, сообщает Агентство Анадолу.

Комментируя перенос визита российской делегации в составе глав МИД и Минобороны в Турцию, Чавушоглу напомнил, что Анкара и Москва и ранее взаимодействовали по вопросу прекращения кровопролития в северо-африканской стране.

«Мы совместно стремились к прекращению огня в Ливии и продолжим усилия в данном направлении», — сказал турецкий министр.

По его словам, президенты Турции и России сошлись во мнении по необходимости продолжения сотрудничества в направлении достижения долгосрочного режима прекращения огня в Ливии.

«Главы государств поручили МИД, Минобороны и разведслужб двух стран контактировать по ситуации в Ливии. Мы вышли на связь с российской стороной. Имели встречи на уровне замминистров и экспертов, рабочих групп. По итогам обсуждений нам стало ясно, что по основополагающим принципам урегулирования Турция и Россия разногласий не имеют», — сказал Чавушоглу.